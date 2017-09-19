Родина вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу

Россиянка Евгения Родина победила австралийку Арину Родионову в первом круге турнира в Гуанчжоу. Встреча закончилась в трех сетах, при этом в последнем россиянка не отдала сопернице ни одного гейма – 7:6 (7:3), 3:6, 6:0.

В следующем круге Родина сыграет с китаянкой Ван Яфань, которая обыграла бельгийку Элисе Мертенс.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

РОДИНА (Россия) – Родионова (Австралия) – 7:6 (7:3), 3:6, 6:0

Ван Яфань (Китай) – Мертенс (Бельгия, 5) – 6:2, 7:6 (7:5)