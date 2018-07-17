Родина обыграла четвертую "сеяную" на старте турнира в Гштааде

Россиянка Евгения Родина, которая дошла до четвертого круга Уимблдона, одержала волевую победу в первом круге грунтового турнира в Гштааде. Она переиграла четвертую "сеяную" Карину Виттхефт в трех сетах, а решающая партия завершилась тай-брейком из 24 очков – 13:11. 29-летняя россиянка отыграла матчбол при счете 5:6 и еще два на тай-брейке, а сама завершила встречу в свою пользу с пятой попытки. Во втором круге Евгения Родина сыграет с обидчицей Натальи Вихлянцевой немкой Моной Бартель.

Гштаад (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Евгения РОДИНА (Россия) – Карина Виттхефт (Германия, 4) – 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (13:11)

Виктория Кузьмова (Словакия, 3) – Мартина Тревизан (Италия, Q) – 6:2, 7:5