Роберта Винчи: "Шарапова очень мотивирована, матч будет сложным"

Соперница Марии Шараповой по первому матчу после 15-месячной дисквалификации Роберта Винчи ожидает тяжелого поединка. Встреча между россиянкой и итальянкой состоится в среду на турнире в Штутгарте и начнется в 19:30 по московскому времени.

"Я видела в социальных сетях, как она тренировалась - много и тяжело, – сказала Винчи. – Знаю, что трудно возвращаться после такого длительного перерыва. Но она, должно быть, счастлива, что может снова выйти на корт. Ей нечего терять и, скорее всего, она сможет хорошо сыграть. Она отличная теннисистка", – сказала Винчи.

"Тренировка сильно отличается от матча, так что я постараюсь сохранять концентрацию на каждом розыгрыше, на каждом ударе. Но Мария очень мотивирована и очень хочет вернуться. Так что будет сложно", - добавила 34-летняя итальянка.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Шарапова - Винчи