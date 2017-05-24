Путинцева – в четвертьфинале турнира в Нюрнберге

Представительница Казахстана Юлия Путинцева в двух сетах обыграла бельгийку Янину Викмайер во втором круге турнира WTA в Нюрнберге. Ее следующей соперницей станет румынка Сорана Кирстя, одолевшая американку Варвару Лепченко.

Также в четвертьфиналах сыграют голландка Кики Бертенс, Ярослава Шведова из Казахстана, чешка Барбора Крейчикова и японка Мисаки Дои.

Нюрнберг (Германия)

Турнир WTA Nurnberger Versicherungs Сup 2017

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Путинцева (Казахстан, 2) – Викмайер (Бельгия) – 6:4, 6:0

Бертенс (Голландия, 1) – Бек (Германия) – 7:5, 6:2

Шведова (Казахстан, 7) – Мария (Германия, WC) – 6:2, 6:4

Дои (Япония) – Доден (Франция) – 3:6, 6:0, 6:3

Крейчикова (Чехия, Q) – Зигемунд (Германия, 4) – 4:6, 5:5, отказ 2-го игрока