Путинцева – в четвертьфинале турнира в Нюрнберге

Представительница Казахстана Юлия Путинцева в двух сетах обыграла бельгийку Янину Викмайер во втором круге турнира WTA в Нюрнберге. Ее следующей соперницей станет румынка Сорана Кирстя, одолевшая американку Варвару Лепченко.
Также в четвертьфиналах сыграют голландка Кики Бертенс, Ярослава Шведова из Казахстана, чешка Барбора Крейчикова и японка Мисаки Дои.
Нюрнберг (Германия)
Турнир WTA Nurnberger Versicherungs Сup 2017
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Путинцева (Казахстан, 2) – Викмайер (Бельгия) – 6:4, 6:0
Бертенс (Голландия, 1) – Бек (Германия) – 7:5, 6:2
Шведова (Казахстан, 7) – Мария (Германия, WC) – 6:2, 6:4
Дои (Япония) – Доден (Франция) – 3:6, 6:0, 6:3
Крейчикова (Чехия, Q) – Зигемунд (Германия, 4) – 4:6, 5:5, отказ 2-го игрока