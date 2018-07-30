Потапова поднялась на 69 позиций в рейтинге WTA

Сегодня, 30 июля, на официальном сайте WTA был опубликован обновленный рейтинг организации. В первой десятке изменений не произошло – лидерство удерживает румынка Симона Халеп. Вторую строчку занимает представительница Дании Каролин Возняцки, тройку лучших замыкает американка Слоан Стивенс.

Лучшим среди россиянок остается Дарья Касаткина – он продолжает располагаться на 13-й позиции. Дошедшая до финала Moscow River Cup 17-летняя Анастасия Потапова поднялась с 204-го на 135-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 30 июля

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 7571

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6740

3 (3). Слоан Стивенс (США) – 5463

4 (4). Ангелик Кербер (Германия) – 5305

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5020

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4730

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4620

8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4550

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4485

10 (10). Юлия Гергес (Германия) – 3980...

13 (13). Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 3525...

22 (22). Мария ШАРАПОВА (Россия) – 1953...

28 (28). Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1596...

30 (30). Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 1500...

56 (57). Елена ВЕСНИНА (Россия) – 990...

98 (98). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 649…

135 (204). Анастасия ПОТАПОВА (Россия).

* – положение в предыдущем рейтинге