Плишкова проиграла во втором круге турнира в Ташкенте

Чешка Кристина Плишкова уступила японке Куруми Нара во втором круге турнира в Ташкенте – 6:7 (5:7), 1:6. В следующем раунде Нара сыграет с украинкой Катериной Бондаренко.

Сербка Александра Крунич победила Яну Чепелову из Словакии и теперь сыграет с россиянкой Верой Звонаревой.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Нара (Япония) – Плишкова Кр. (Чехия, 1) – 7:6 (7:5), 6:1

Крунич (Сербия, 6) – Чепелова (Словакия) – 6:2, 1:6, 6:3

Бабош (Венгрия, 2) – Аллертова (Чехия) – 6:3, 6:3

Бондаренко К. (Украина) – Хибино (Япония, 7) – 6:4, 7:5

Фегеле (Швейцария) – Вондроушова (Чехия, 5) – 7:6 (10:8), 4:6, 7:5

Соболенко (Белоруссия) – Мария (Германия, 3) – 6:3, 7:5