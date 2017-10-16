Первушина проиграла Путинцевой в Москве

Обладательница wild card россиянка Олеся Первушина проиграла в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" представительнице Казахстана Юлии Путинцевой 5:7, 1:6. Следующей соперницей Путинцевой будет победительница встречи между россиянкой Полиной Моновой и немкой Юлией Гергес. Александра Соснович из Белоруссии вышла на первую ракетку турнира Кристину Младенович, а украинка Леся Цуренко – на вторую "сеяную" Коко Вандевэй.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Путинцева (Казахстан) – ПЕРВУШИНА (Россия, WC) – 7:5, 6:1

Соснович (Белоруссия) – Бабош (Венгрия) – 1:6, 7:6 (7:3), 6:4

Цуренко (Украина) – Макхэйл (США) – 7:6 (7:4), 6:3