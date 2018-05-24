Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале турнира в Страсбурге обыграла Зарину Дияс из Казахстана со счетом 6:4, 6:2. В полуфинале она встретится с австралийкой Эшли Барти, которая победила китаянку Ван Цян со счетом 7:5, 6:4.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 3) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:4, 6:2

Эшли Барти (Австралия, 1) – Ван Цян (Китай) – 7:5, 6:4