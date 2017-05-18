 Павлюченкова проиграла Халеп в Риме. ТЕННИС - WTA. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:50 | ТЕННИС — WTA

Павлюченкова проиграла Халеп в Риме

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Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Риме. В третьем круге она в трех сетах уступила Симоне Халеп. На данный момент в одиночном разряде осталась лишь одна представительница России - Екатерина Макарова, которая в третьем круге сыграет с Кики Бертенс.

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 2 775 745 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Халеп (Румыния, 6) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 12) - 6:1, 4:6, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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RusSuck

Симонка неплохо размялась.)) С бараночкой!)) И по личкам 7-0!))

16:54