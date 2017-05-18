Павлюченкова проиграла Халеп в Риме

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Риме. В третьем круге она в трех сетах уступила Симоне Халеп. На данный момент в одиночном разряде осталась лишь одна представительница России - Екатерина Макарова, которая в третьем круге сыграет с Кики Бертенс.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Халеп (Румыния, 6) - ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 12) - 6:1, 4:6, 6:0
RusSuck
Симонка неплохо размялась.)) С бараночкой!)) И по личкам 7-0!))
16:54