Павлюченкова проиграла Цибулковой на турнире в Дохе

Россиянка Анастасия Павлюченкова в матче второго круга на турнире в Дохе в трех сетах уступила Доминике Цибулковой из Словакии.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2017
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Цибулкова (Словакия, 3) – ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 7:5, 2:6, 6:2
Чжан Шуай (Китай) – Мугуруса (Испания, 5) – 7:6 (7:3), 3:6, 7:5
Пуиг (Пуэрто-Рико) – Путинцева (Казахстан) – 6:2, 4:6, 2:1 отказ 2-го игрока
Возняцки (Дания) – Бертенс (Голландия) – 6:2, 6:3
shpasic
нормальные теннисистки на туринирах с призовыми меньше миллиона даже не напрягаются)) просто отдыхать приезжают)) пусть остальные тужаться ради копеек))
18:27
Айртон
Доми размялась.)) Поздравления Томас-бою!)) Ну и мне, ессно.))
18:23