Павлюченкова проиграла Цибулковой на турнире в Дохе

Россиянка Анастасия Павлюченкова в матче второго круга на турнире в Дохе в трех сетах уступила Доминике Цибулковой из Словакии.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2017

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Цибулкова (Словакия, 3) – ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 7:5, 2:6, 6:2

Чжан Шуай (Китай) – Мугуруса (Испания, 5) – 7:6 (7:3), 3:6, 7:5

Пуиг (Пуэрто-Рико) – Путинцева (Казахстан) – 6:2, 4:6, 2:1 отказ 2-го игрока

Возняцки (Дания) – Бертенс (Голландия) – 6:2, 6:3