18:19 | ТЕННИС — WTA

Павлюченкова проиграла Цибулковой на турнире в Дохе

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Россиянка Анастасия Павлюченкова в матче второго круга на турнире в Дохе в трех сетах уступила Доминике Цибулковой из Словакии.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2017

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Цибулкова (Словакия, 3) – ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 7:5, 2:6, 6:2

Чжан Шуай (Китай) – Мугуруса (Испания, 5) – 7:6 (7:3), 3:6, 7:5

Пуиг (Пуэрто-Рико) – Путинцева (Казахстан) – 6:2, 4:6, 2:1 отказ 2-го игрока

Возняцки (Дания) – Бертенс (Голландия) – 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

нормальные теннисистки на туринирах с призовыми меньше миллиона даже не напрягаются)) просто отдыхать приезжают)) пусть остальные тужаться ради копеек))

18:27

Айртон

Доми размялась.)) Поздравления Томас-бою!)) Ну и мне, ессно.))

18:23

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