Павлюченкова обыграла Севастову на турнире в Китае

В матче первого круга турнира в Ухане россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счетом 6:2, 6:3. Также во второй круг вышли Моника Пуиг, Юлия Гергес и Ребекка Петерсон.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:2, 6:3

Юлия Гергес (Германия, 11) – Маркета Вондроушова (Чехия, LL) – 6:3, 3:6, 7:6 (7:4)

Ребекка Петерсон (Швеция, Q) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 6:7 (0:7), 6:4, 4:1 отказ 2-го игрока

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, Q) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 7:5, 5:7, 6:3