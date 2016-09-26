Павлюченкова и Макарова потеряли по одной позиции в чемпионской гонке WTA

В первой десятке чемпионской гонки WTA изменений по сравнению с прошлой неделей не произошло. Россиянки Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова опустились на одну позицию.
Чемпионская гонка WTA
Положение 26 сентября
1 (1*). Кербер (Германия) – 7801 очко
2 (2). С. Уильямс (США) – 7050
3 (3). Халеп (Румыния) – 4259
4 (5). Радванска (Польша) – 3886
5 (4). Плишкова (Чехия) – 3877
6 (6). Мугуруса (Испания) – 3558
7 (7). Цибулкова (Словакия) – 2965
8 (8). Суарес-Наварро (Испания) – 2948
9 (9). Кис (США) – 2947
10 (10). Конта (Великобритания) – 2675
11 (11). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2532…
15 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 2085…
24 (23). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1507…
30 (29). МАКАРОВА (Россия) – 1353
32 (30). КАСАТКИНА (Россия) – 1345…
91 (94). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 642.
* – положение в предыдущем рейтинге