Павлюченкова и Макарова потеряли по одной позиции в чемпионской гонке WTA

В первой десятке чемпионской гонки WTA изменений по сравнению с прошлой неделей не произошло. Россиянки Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова опустились на одну позицию.

Чемпионская гонка WTA

Положение 26 сентября

1 (1*). Кербер (Германия) – 7801 очко

2 (2). С. Уильямс (США) – 7050

3 (3). Халеп (Румыния) – 4259

4 (5). Радванска (Польша) – 3886

5 (4). Плишкова (Чехия) – 3877

6 (6). Мугуруса (Испания) – 3558

7 (7). Цибулкова (Словакия) – 2965

8 (8). Суарес-Наварро (Испания) – 2948

9 (9). Кис (США) – 2947

10 (10). Конта (Великобритания) – 2675

11 (11). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2532…

15 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 2085…

24 (23). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1507…

30 (29). МАКАРОВА (Россия) – 1353

32 (30). КАСАТКИНА (Россия) – 1345…

91 (94). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 642.

* – положение в предыдущем рейтинге