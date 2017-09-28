Остапенко обыграла Мугурусу в четвертьфинале турнира в Ухане

Латвийская теннисистка Елена Остапенко одержала победу над первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой в четвертьфинале турнира в Ухане - 1:6, 6:3, 6:2.
В еще одном поединке греческая теннисистка Мария Саккари обыграла Ализе Корне из Франции - 7:6(7:2), 7:5.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Остапенко (Латвия, 8) - Мугуруса (Испания, 1) - 1:6, 6:3, 6:2
Саккари (Греция, Q) - Корне (Франция) - 7:6(7:2), 7:5
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