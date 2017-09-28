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19:24 | Теннис — WTA

Остапенко обыграла Мугурусу в четвертьфинале турнира в Ухане


Латвийская теннисистка Елена Остапенко одержала победу над первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой в четвертьфинале турнира в Ухане - 1:6, 6:3, 6:2. 

В еще одном поединке греческая теннисистка Мария Саккари обыграла Ализе Корне из Франции - 7:6(7:2), 7:5.

Ухань (Китай) 

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open 

Призовой фонд 2 365 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Остапенко (Латвия, 8) - Мугуруса (Испания, 1) - 1:6, 6:3, 6:2

Саккари (Греция, Q) - Корне (Франция) - 7:6(7:2), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/wuhan/2017/

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