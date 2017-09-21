Остапенко и Кирстя - в четвертьфинале турнира в Сеуле

Елена Остапенко из Латвии победила японку Нао Хибино во втором круге турнира в Сеуле - 6:2, 6:2. В четвертьфинале она сыграет с Вероникой Сепеде Ройг из Парагвая.

В другой встрече румынка Сорана Кирстя оказалась сильнее американки Николь Гиббс - 6:3, 6:3. Ее следующей соперницей будет Луксика Кумкхум из Таиланда.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Остапенко (Латвия, 1) - Хибино (Япония) - 6:2, 6:2

Кирстя (Румыния, 4) - Гиббс (США) - 6:3, 6:3

Хон (Австралия, Q) - Рус (Голландия, Q) - 7:5, 6:4

Сепеде Ройг (Парагвай) - Ан (США) - 4:6, 6:4, 6:3