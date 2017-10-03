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19:39 | Теннис — WTA

Организаторы "Кубка Кремля" готовы предоставить wild card Шараповой

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Россиянка Мария Шарапова может сыграть на Кубке Кремля-2017. Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента ФТР Шамиля Тарпищева, организаторы готовы предоставить ей wild card. Турнир пройдет в Москве с 14 по 22 октябряю

Не исключено, что Шарапова сыграет в Москве. Думаю, тут многое будет зависеть от ее физического состояния, - сказал Тарпищев. - Но мы под Шарапову держим wild card. Хотя, даже если она не сможет, думаю, что кто-то из первой десятки рейтинга все же сможет доехать в Москву.

Напомним, что Шарапова в этом году вернулась в теннис после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4613553

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Ну, да.... Помогите сиротке... Бедняжка юродствует :: не на шоколад для фабрики, не чернил для новых бредо--романов просто денюжков нет....

19:54

Алехандрохорс

Маша, ждём. Думаю, если она согласится, то игроки из первой десятки не приедут. А жаль. Будет вынос тела... И наша Маша с Кубком.

19:53