Обидчица Шараповой снялась во втором круге

Словачка Магдалена Рыбарикова, накануне переигравшая в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" Марию Шарапову, не смогла завершить матч с Ализе Корне. Отдав первый сет со счетом 1:6 теннисистка, "посеянная" под 8-м номером, отказалась от продолжения борьбы. Коре в четвертьфинале встретится с победительницей матча между россиянками Натальей Вихлянцевой и Еленой Весниной.
Москва (Россия)
Турнир WTA "ВТБ Кубок Кремля"
Призовой фонд 790 208 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Корне (Франция) – Рыбарикова (Словакия, 8) - 6:1, отказ
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