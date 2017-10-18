Обидчица Шараповой снялась во втором круге

Словачка Магдалена Рыбарикова, накануне переигравшая в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" Марию Шарапову, не смогла завершить матч с Ализе Корне. Отдав первый сет со счетом 1:6 теннисистка, "посеянная" под 8-м номером, отказалась от продолжения борьбы. Коре в четвертьфинале встретится с победительницей матча между россиянками Натальей Вихлянцевой и Еленой Весниной.

Москва (Россия)

Турнир WTA "ВТБ Кубок Кремля"

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Корне (Франция) – Рыбарикова (Словакия, 8) - 6:1, отказ