01:40 | Теннис — WTA

Мугуруса сыграет с Касаткиной в третьем круге турнира в Мадриде

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Испанка Гарбинье Мугуруса переиграла хорватку Донну Векич во втором круге турнира в Мадриде. Следующей ее соперницей будет россиянка Дарья Касаткина.

В другой встрече Бернарда Пера из США взяла верх над Джоанной Контой из Великобритании. Ее следующей соперницей будет испанка Карла Суарес Наварро.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

​Гарбинье Мугуруса (Испания) - Донна Векич (Хорватия) - 2:6, 6:4, 6:1

Бернарда Пера (США) - Джоанна Конта (Великобритания) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Григорич

Сори . Перепутал с Младеновичь.

01:57

Котттт

Григорич 01:54 А вроде с Шарой играть?/////////// Не раньше финала. Сетку видел?

01:57

Григорич

А вроде с Шарой играть?

01:54

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