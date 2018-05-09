Мугуруса сыграет с Касаткиной в третьем круге турнира в Мадриде

Испанка Гарбинье Мугуруса переиграла хорватку Донну Векич во втором круге турнира в Мадриде. Следующей ее соперницей будет россиянка Дарья Касаткина.

В другой встрече Бернарда Пера из США взяла верх над Джоанной Контой из Великобритании. Ее следующей соперницей будет испанка Карла Суарес Наварро.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

​Гарбинье Мугуруса (Испания) - Донна Векич (Хорватия) - 2:6, 6:4, 6:1

Бернарда Пера (США) - Джоанна Конта (Великобритания) - 6:4, 6:3