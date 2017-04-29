Мертенс разгромила Бегу в полуфинале турнира в Стамбуле

Бельгийка Элисе Мертенс в двух сетах обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу в полуфинале турнира WTA в Стамбуле. Причем Бегу удалось взять у соперницы лишь два гейма. В финале Мертенс встретится с Элиной Свитолиной, представляющей Украину.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Мертенс (Бельгия, 6) – Бегу (Румыния, 3) – 6:1, 6:1