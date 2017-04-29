Мертенс разгромила Бегу в полуфинале турнира в Стамбуле

Бельгийка Элисе Мертенс в двух сетах обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу в полуфинале турнира WTA в Стамбуле. Причем Бегу удалось взять у соперницы лишь два гейма. В финале Мертенс встретится с Элиной Свитолиной, представляющей Украину.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Мертенс (Бельгия, 6) – Бегу (Румыния, 3) – 6:1, 6:1
.@Elise_Mertens cruises past Begu 6-1, 6-1!– WTA (@WTA) 29 апреля 2017 г.
Plays @ElinaSvitolina in @Istanbul_Cup Final! pic.twitter.com/96QbgMgNif