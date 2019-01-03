13:37 | Теннис — WTA

Матч Шараповой и Соболенко перенесен из-за сильного дождя

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Четвертьфинальный матч турнира WTA в Шэньчжене (Китай) с участием россиянки Марии Шараповой и представительницы Белоруссии Арины Соболенко перенесен из-за сильного дождя. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Также перенесены все оставшиеся матчи дня, включая встречу россиянок Веры Звонаревой и Вероники Кудерметовой. Их поединок был прерван при счете 6:4 в пользу Кудерметовой.

Перенесенные матчи состоятся 4-го января. Во сколько начнутся поединки, будет известно позднее.

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Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/shenzhen/2019/

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