Мартина Навратилова: "Соперницы Шараповой как пираньи - они чувствуют запах крови и готовы нападать"

Знаменитая американская теннисистка Мартина Навратилова в своей колонке на официальном сайте WTA высказала свои предположения о неудачных выступлениях Марии Шараповой. После завоевания титула в Тяньцзине в октябре прошлого года Шарапова выиграла всего пять матчей из девяти.

– Мария Шарапова стала проигрывать на ранних стадиях и из-за этого терять уверенность в себе. В результате в раздевалке все чувствую запах крови и становятся пираньями. Другие теннисистки понимают, что Мария сейчас уязвима. Они чувствуют момент и готовятся укусить.

В принципе Шарапова очень уверенная в себе теннисистка. Она стремится показать соперницы, что она уверена в себе, даже если на самом деле это не так. В прошлом ей удавалось сохранять уверенность, но если она продолжит проигрывать в первых раундах, то ей станет все сложнее и сложнее.