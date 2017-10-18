Мария Шарапова: "В Москве впечатляющая публика"

Россиянка Мария Шарапова в своем Твиттере поблагодарила зрителей за прием. Теннисистка уступила в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" словачке Магдалене Рыбариковой - 6:7 (3:7), 4:6.
- Это было короткое пребывание на турнире, но зрители отличались от всех остальных, которые встречались мне на соревнованиях, - пишет Шарапова. - Впечатляющая публика! Спасибо, Москва.
It was a short stay 😔but the crowd was unlike anything I have ever experienced at a tournament. Overwhelming!! Спасибо Москва!! 🇷🇺 pic.twitter.com/tYbtnybA6I– Maria Sharapova (@MariaSharapova) 17 октября 2017 г.
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