Мария Шарапова: "В Москве впечатляющая публика"

Россиянка Мария Шарапова в своем Твиттере поблагодарила зрителей за прием. Теннисистка уступила в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" словачке Магдалене Рыбариковой - 6:7 (3:7), 4:6.

- Это было короткое пребывание на турнире, но зрители отличались от всех остальных, которые встречались мне на соревнованиях, - пишет Шарапова. - Впечатляющая публика! Спасибо, Москва.