Мария Шарапова: "Ситуация с мельдонием была изнасилованием мозга"

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что тяжело переживала допинговый скандал в связи с употреблением мельдония. Спортсменка была отстранена на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Сама она заявляла, что не знала о внесении препарата в список запрещенных. Описывая ситуацию в автобиографии, она использовала нецензурное выражение, которое можно перевести примерно как "изнасилование мозга".

- Это было как червь в голове, худший вариант выноса мозга, - цитирует Daily Mail Шарапову. - Раньше я никогда с таким не сталкивалась. Внезапно, вне зависимости от того, на кого я смотрела, я думала: "Считают ли они меня мошенницей и лгуньей?". Впервые в жизни я так волновалась по поводу того, что люди думают обо мне.