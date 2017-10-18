Мария Шарапова: "Не готова заканчивать сезон"

Теннисистка Мария Шарапова в интервью программе "Все на матч" заявила, что не хочет завершать сезон и готова провести как минимум еще один турнир. Спортсменка никогда не думала, что к 30 годам напишут свою книгу.

– Я была три недели в Китае, поэтому оказаться возле семьи – это здорово. Сейчас у меня будет отдых, так что все здорово. Для меня сезон начался в апреле, но все получилось скомкано, сумбурно. Я бы сыграла еще один турнир, не готова заканчивать сезон. Но теперь мне нужно готовиться к Австралии. Я играю в теннис, потому что чувствую, что у меня многое впереди. Никогда не думала, что в 30 лет у меня будет своя книга. Может быть, должно пройти несколько лет, чтобы я написала новую.

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