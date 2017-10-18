Мария Шарапова: "Знала, как в России меня поддерживали во время дисквалификации"

Теннисистка Мария Шарапова в интервью программе "Все на матч" отметила, что для нее было важно возвращение в Россию на Кубок Кремля. Также россиянка отметила, что победа на турнире в Китае многое для нее означает.

– Мир Марии Шараповой? Да, все осталось также. Я к этому стремилась. Но, наверное, я не очень хотела сегодня выиграть, просто хотела показать свой лучший теннис.

Комфортно ли возвращаться? Это много что означает, знала, как страна меня поддерживала за те 15 месяцев дисквалификации. Очень хотела выступить в России. Первые сеты не взяла, во втором физически было тяжелее. Рыбарикова здорово играла, у меня было слишком много ошибок.

Для меня было важно победить в Китае. Начала турнир, когда было мало публики, холодно, понимала, что нужно играть еще пять дней... А потом выхожу на стадион, куча людей. И вот заканчивается матч, ты выигрываешь... Да, это был маленький турнир, но он многое для меня значит.