Мария Шарапова: "Кто-нибудь реально любит тренировки? Это тяжелая работа"

Российская теннисистка Мария Шарапова считает, что нет людей, которые любят тренировки. Однако она находить удовольствие в выполнение ежедневной тяжелой работы.

- Кто-нибудь реально любит тренировку? Это не радуга и бабочки, но работа должна быть выполнена, - цитирует The New Potato Шарапову. - Я нахожу радость в постоянной работе, чтобы обрести силу в своем теле и уме, и чувствовать себя прекрасно после трудной работы. Что касается тренировок, мне нравится смешивать их - маневренность, движение и даже боксирование!