Макарова в четвертьфинале турнира в Нью-Хейвене сыграет с Квитовой

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Хейвене. Квитова в матче второго круга переиграла канадку Эжени Бушар - 6:3, 6:2. В следующем круге Квитовой будет противостоять российская теннисистка Екатерина Макарова.

Нью-Хейвен (США)

Турнир WTA Connecticut Open

Призовой фонд 695 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ларссон (Швеция, LL) - Роджерс (США, WC) - 7:6 (7:1), 6:4

Винчи (Италия, 2) - Конюх (Хорватия, Q) - 6:2, 6:2

Флипкенс (Бельгия, LL) - Гарсия К. (Франция) - 7:6 (7:3), 7:5

Квитова (Чехия) - Бушар (Канада) - 6:3, 6:2