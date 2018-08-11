Макарова сыграет с Осакой, Павлюченкова - с Крунич на турнире в Цинциннати

Состоялась жеребьевка турнира в Цинциннати. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп начнет выступление со второго круга, где встретится либо с соотечественницей Ириной-Камелией Бегу, либо с победительницей квалификации.

Россиянки Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова за выход во второй круг поспорят с кем-то из квалификации.

Екатерина Макарова в первом круге сыграет с японкой Наоми Осакой. Анастасия Павлюченкова встретится с сербкой Александрой Крунич, а если победит ее, то во втором круге сыграет с немкой Ангелик Кербер.