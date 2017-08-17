Макарова и Веснина снялись с турнира в Цинциннати в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина отказались от участия в турнире WTA в Цинциннати в парном разряде. Сегодня в 1.40 по московскому времени они должны были сыграть с Габриэлой Дабровски из Канады и Еленой Остапенко из Латвии.

Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем у Екатерины. Сегодня она в драматическом поединке обыграла экс-первую ракетку мира немку Ангелик Кербер. Однако по ходу встречи у нее были явные сложности из-за погоды – температура воздуха в Цинциннати превышала 33 градуса по Цельсию.