Макарова и Веснина планируют принять участие в St. Petersburg Ladies Trophy

Заместитель председателя правления "Газпрома" и генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев сказал, что победа Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Олимпиаде-2016 стала отличным подарком на день рождения, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. В финале теннисистки в двух сетах одолели швейцарок Мартину Хингис и Тимеа Бачински.

– Девушки выиграли золото в ваш день рождения. Хороший подарок?

– Подарок действительно очень хороший. Я сам поздравил Елену и Екатерину с победой. Уверен, если график будет позволять, они будут играть на наших турнирах.

После этого генеральный менеджер St. Petersburg Open по работе с игроками и вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников сообщил, что "Веснина и Макарова уже обратились с просьбой включить их в состав участников St. Petersburg Ladies Trophy".