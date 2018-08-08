Макарова и Латиша пробились в 1/4 финала турнира в Монреале в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Макарова и представительница Тайваня Чань Латиша пробились в 1/4 финала турнира WTA в Монреале (Канада) в парном разряде. Они обыграли японский дуэт Мию Като/Макото Ниномия - 6:1, 6:3.
В четвертьфинале им может попасться пара Эжени Бушар (Канада)/Слован Стивенс (США), соперник которой пока не определился.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale
Призовой фонд 2 820 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Чань Латиша/Екатерина МАКАРОВА (Тайвань/Россия, 2) - Мию Като/Макото Ниномия (Япония) - 6:1, 6:3
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