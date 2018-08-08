Макарова и Латиша пробились в 1/4 финала турнира в Монреале в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Макарова и представительница Тайваня Чань Латиша пробились в 1/4 финала турнира WTA в Монреале (Канада) в парном разряде. Они обыграли японский дуэт Мию Като/Макото Ниномия - 6:1, 6:3.

В четвертьфинале им может попасться пара Эжени Бушар (Канада)/Слован Стивенс (США), соперник которой пока не определился.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 820 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Чань Латиша/Екатерина МАКАРОВА (Тайвань/Россия, 2) - Мию Като/Макото Ниномия (Япония) - 6:1, 6:3