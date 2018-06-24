Квитова защитила титул в Бирмингеме, выиграв 5-й турнир в 2018 году

Чешка Петра Квитова защитила титул на турнире категории Premier в Бирмингеме, обыграв представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову со счетом - 4:6, 6:1, 6:2.
Для 28-летней Квитовой это 25-й титул в карьере и пятый в нынешнем году.
Ранее на один раз завоевывала больше пяти титулов за сезон - в 2011-м. Тогда она выиграла в том числе Уимблдон и Итоговый чемпионат WTA.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA The Classic Birmingham
Призовой фонд 871 028 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Петра Квитова (Чехия, 4) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 4:6, 6:1, 6:2
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