Квитова защитила титул в Бирмингеме, выиграв 5-й турнир в 2018 году

Чешка Петра Квитова защитила титул на турнире категории Premier в Бирмингеме, обыграв представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову со счетом - 4:6, 6:1, 6:2.

Для 28-летней Квитовой это 25-й титул в карьере и пятый в нынешнем году.



Ранее на один раз завоевывала больше пяти титулов за сезон - в 2011-м. Тогда она выиграла в том числе Уимблдон и Итоговый чемпионат WTA.



Бирмингем (Великобритания)



Турнир WTA The Classic Birmingham



Призовой фонд 871 028 долларов



Открытые корты, трава



Одиночный разряд



Финал



Петра Квитова (Чехия, 4) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 4:6, 6:1, 6:2