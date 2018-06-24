18:15 | Теннис — WTA

Квитова защитила титул в Бирмингеме, выиграв 5-й турнир в 2018 году


Чешка Петра Квитова защитила титул на турнире категории Premier в Бирмингеме, обыграв представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову со счетом - 4:6, 6:1, 6:2.

Для 28-летней Квитовой это 25-й титул в карьере и пятый в нынешнем году.

Ранее на один раз завоевывала больше пяти титулов за сезон - в 2011-м. Тогда она выиграла в том числе Уимблдон и Итоговый чемпионат WTA. 

Бирмингем (Великобритания) 

Турнир WTA The Classic Birmingham 

Призовой фонд 871 028 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Финал 

Петра Квитова (Чехия, 4) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 4:6, 6:1, 6:2

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Материалы других СМИ