Кузнецова вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу

Россиянка Светлана Кузнецова в матче первого круга на турнире в Гуанчжоу обыграла Карман Тханди из Индии со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Также во второй круг вышла немка Андреа Петкович и китаянка Чжэн Сайсай.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Карман Тханди (Индия, Q) – 3:6, 6:3, 6:2

Андреа Петкович (Германия) – Лизетт Кабрера (Австралия, Q) – 1:6, 6:3, 6:3

Чжэн Сайсай (Китай, 8) – Го Ханьюй (Китай, Q) – 6:4, 6:2