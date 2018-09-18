Кузнецова вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу

Россиянка Светлана Кузнецова в матче первого круга на турнире в Гуанчжоу обыграла Карман Тханди из Индии со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Также во второй круг вышла немка Андреа Петкович и китаянка Чжэн Сайсай.
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA Guangzhou Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Карман Тханди (Индия, Q) – 3:6, 6:3, 6:2
Андреа Петкович (Германия) – Лизетт Кабрера (Австралия, Q) – 1:6, 6:3, 6:3
Чжэн Сайсай (Китай, 8) – Го Ханьюй (Китай, Q) – 6:4, 6:2