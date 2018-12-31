Кудерметова обыграла Камелию-Бегу в первом раунде турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу (3:6, 6:1, 7:6 (7:5)) в первом раунде турнира WTA в Шэньчжене (Китай). В следующем раунде она сыграет со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, Q) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - 3:6, 6:1, 7:6 (7:5)

Элисон Риске (США) - Ван Цян (Китай, 3) - 6:3, 6:3

Онс Жабер (Тунис) - Чжан Шуай (Китай, 7) - 6:2, 6:3