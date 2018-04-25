Кудерметова и Павлюченкова вышли во второй круг турнира в Штутгарте

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла испанку Карлу Суарес Наваро в первом круге турнира в Штутгарте. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Во втором круге россиянка встретится с теннисисткой из Чехии Каролиной Плишковой.

В другом матче россиянка Анастасия Павлюченкова победила американку Мэдисон Кис в трех сетах - 7:6 (9:7), 5:7, 6:4. В следующем раунде она встретится либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с эстонкой Анетт Контавейт.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 750 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, Q) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 7:6 (7:5), 6:2

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - Мэдисон Кис (США) - 7:6 (9:7), 5:7, 6:4