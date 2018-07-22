Корне впервые за два года завоевала титул WTA

Француженка Ализе Корне в финале турнира WTA в швейцарском Гштааде обыграла Мэнди Минеллу из Люксембурга. Встреча, продолжавшаяся 2 часа и одну минуту, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу первой ракетки турнира.
Примечательно, что во втором сете при счете 5:3 у Минеллы был двойной сетбол.
Для Корне этот титул стал шестым в карьере и первым с начала сезона-2016.
Гштаад (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Ализе Корне (Франция, 1) – Мэнди Минелла (Люксембург) – 6:4, 7:6.
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