Корне впервые за два года завоевала титул WTA

Француженка Ализе Корне в финале турнира WTA в швейцарском Гштааде обыграла Мэнди Минеллу из Люксембурга. Встреча, продолжавшаяся 2 часа и одну минуту, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу первой ракетки турнира.

Примечательно, что во втором сете при счете 5:3 у Минеллы был двойной сетбол.

Для Корне этот титул стал шестым в карьере и первым с начала сезона-2016.

Гштаад (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Ализе Корне (Франция, 1) – Мэнди Минелла (Люксембург) – 6:4, 7:6.