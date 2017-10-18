Конта рассталась с тренером и завершила сезон

Британка Джоанна Конта в заявлении, распространенном пресс-службой WTA, сообщиша о прекращении сотрудничества с тренером Вимом Фессетом. Также она заявила, что из-за травмы стопы не поедет ни запасной на итоговый турнир года в Сингапур, ни в Жухай.

– После долгих раздумий и обсуждений Вим Фессет и я решили прекратить наше сотрудничество. Мы расстались очень миролюбиво, и я желаю Виму всего наилучшего. Мы многого добились вместе, и мне бы хотелось поблагодарить его за терпение, трудолюбие и экспертные мнения. Я постараюсь найти нового тренера или тренеров в кратчайшие сроки, но главное для меня - сделать выбор правильно, а не быстро, – говорится в заявлении Конты. – Состояние моей стопы улучшается, но ей еще нужен отдых. Поэтому я, к сожалению, не смогу поехать ни в Сингапур, ни в Жухай. И там, и там отличные турниры, но мне нужно быть острожной и как можно лучше подготовиться к сезону-2018.

На данный момент Конта занимает в рейтинге WTA 10-е место. В сезоне-2017 она завоевала титул в Сиднее, выиграла супертурнир в Майами и дошла до полуфинала Уимблдона. Итоговый чемпионат года в Сингапуре с участием восьми сильнейших теннисисток пройдет на следующей неделе. "Малый" итоговый турнир в Жухае состоится неделей позже.