19:53 | ТЕННИС — WTA

Кербер - в третьем круге турнира в Дубае

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Немка Ангелик Кербер вышла в третий круг турнира WTA в Дубае. Сегодня она в двух сетах переиграла соотечественницу Мону Бартель

В других встречах китаянка Пэн Шуай обыграла Барбору Стрыцову из Чехии, а латвийка Анастасия Севастова взяла верх над американкой Элисон Риске.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кербер (Германия, 1) - Бартель (Германия, WC) - 6:4, 6:3

Пэн Шуай (Китай, WC) - Стрыцова (Чехия, 9) - 6:3, 6:2

Севастова (Латвия) - Риске (США) - 6:4, 6:7 (3:7), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/dubai/2017/

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