19:55 | Теннис — WTA

Касаткина вышла во второй круг турнира в Бирмингеме


Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, переиграв Кристину Плишкову – 3:6, 7:5, 6:4. Во втором круге она сыграет с украинкой Лесей Цуренко. Петра Квитова, переиграв британку Джоанну Конту (6:3, 6:4) вышла на Дарью Гаврилову.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA The Classic Birmingham

Призовой фонд 871 028 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Квитова (Чехия, 4) – Джоанна Конта (Великобритания) – 6:3, 6:4

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 6) – Кристина Плишкова (Чехия, Q) – 3:6, 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/birmingham/2018/

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