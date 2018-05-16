14:38 | Теннис — WTA

Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме

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Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Дэниэлл Роуз Коллинз во втором круге турнира в Риме. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Следующей соперницей Касаткиной станет украинка Элина Свитолина.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) – Дэниэлл Роуз Коллинз (США, Q) – 6:2, 6:3

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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загадочный лысый ассятин

По сравнению с видео о широко известной прокладочной акции, КАСЯ не просто раскабанела, а конкретно рассвинячилась!!! Глоры ура--поцтреоцкие, которые троллят сестёр--американок, даже и не подозревают, какАя рекордистка получится из каси через пару лет по мясо--салу и объёму надоя.....

15:21

shpasic

лёгкая прогулка))

14:47

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