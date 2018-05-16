Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме

Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Дэниэлл Роуз Коллинз во втором круге турнира в Риме. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Следующей соперницей Касаткиной станет украинка Элина Свитолина.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) – Дэниэлл Роуз Коллинз (США, Q) – 6:2, 6:3

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 6:3, 6:4