Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме

Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Дэниэлл Роуз Коллинз во втором круге турнира в Риме. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.
Следующей соперницей Касаткиной станет украинка Элина Свитолина.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) – Дэниэлл Роуз Коллинз (США, Q) – 6:2, 6:3
Каролин Гарсия (Франция, 7) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 6:3, 6:4
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загадочный лысый ассятин
По сравнению с видео о широко известной прокладочной акции, КАСЯ не просто раскабанела, а конкретно рассвинячилась!!! Глоры ура--поцтреоцкие, которые троллят сестёр--американок, даже и не подозревают, какАя рекордистка получится из каси через пару лет по мясо--салу и объёму надоя.....
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shpasic
лёгкая прогулка))
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