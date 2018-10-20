Касаткина выиграла "ВТБ Кубок Кремля"

Россиянка Дарья Касаткина выиграла турнир "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве. В финале Касаткина обыграла Онс Жабер из Туниса со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, причем во второй партии россиянка уступала со счетом 1:4. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.

Для 21-летней россиянки этот титул WTA стал вторым в карьере в одиночном разряде.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 867 766 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Дарья Касаткина (Россия, 6) – Онс Жабер (Тунис, Q) – 2:6, 7:6 (7:3), 6:4