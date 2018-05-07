Касаткина получила торт в подарок ко дню рождения от организаторов турнира в Мадриде

Организаторы турнира категории Premier Mandatory в Мадриде поздравили россиянку Дарью Касаткину с Днем рождения и подарили ей торт цвета грунтового корта с украшением в виде теннисных мячей. Первой ракетке России 7 мая исполнился 21 год. В данный момент она занимает 15-е место в рейтинге WTA. В активе теннисистки из Тольятти один выигранный турнир (Чарльстон-2017) и еще три финала ("Кубок Кремля"-2017, Дубай-2018 и Индиан-Уэллс-2018). В Мадриде Касаткина вышла во второй круг, где сыграет с румынкой Сораной Кирстя.