Касаткина поднялась на 6-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня, 30 июля, на официальном сайте WTA был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки организации. Лидерство в нем по-прежнему удерживает румынка Симона Халеп. На второй позиции располагается немка Ангелик Кербер, третью строчку занимает датчанка Каролин Возняцки.

Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина – она поднялась с 7-й на 6-ю строчку. Лучший прогресс показала 17-летняя Анастасия Потапова – после выхода в финал Moscow River Cup она поднялась со 167-го на 112-е место.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 30 июля

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 5415 очков

2 (2). Ангелик Кербер (Германия) – 4916

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 3910

4 (4). Петра Квитова (Чехия) – 3567

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 3060

6 (7). Дарья Касаткина (Россия) – 2688

7 (6). Слоан Стивенс (США) – 2673

8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 2582

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2378

10 (11). Юлия Гергес (Германия) – 2298...

22 (22). Мария Шарапова (Россия) – 1257…

64 (62). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 650...

69 (67). Екатерина Макарова (Россия) – 628…

73 (77). Евгения Родина (Россия) – 612…

77 (73). Анна Блинкова (Россия) – 601...

112 (167). Анастасия Потапова (Россия) – 419.

* – положение в предыдущем рейтинге