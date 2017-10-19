Касаткина - первая полуфиналистка "ВТБ Кубка Кремля"

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила Александру Соснович в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля". Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.

В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей матча Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Вера Лапко (Белоруссия).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

КАСАТКИНА (Россия) - Соснович (Белоруссия) - 6:4, 6:3