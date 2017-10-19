Касаткина - первая полуфиналистка "ВТБ Кубка Кремля"

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила Александру Соснович в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля". Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.
В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей матча Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Вера Лапко (Белоруссия).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 790 208 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
КАСАТКИНА (Россия) - Соснович (Белоруссия) - 6:4, 6:3
Дарья Касаткина – первая полуфиналистка турнира #ВТБКубокКремля @DKasatkina pic.twitter.com/ePdw4ied1F– ВТБ Кубок Кремля (@tennisrussia) 19 октября 2017 г.
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shpasic
Соснович после лёгкой прогулки в предыдущем круге попала под каток))
13:40