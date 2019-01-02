12:08 | Теннис — WTA

Касаткина и Контавейт проиграли в первом круга турнира в Брисбене в парном разряде

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Россиянка Дарья Касаткина в паре с эстонкой Анетт Контавейт не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене (Австралия). Их дуэт уступил американке Николь Меличар и чешке Квете Пешке - 4:6: 5:7. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 899 500 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Николь Меличар/Квета Пешке (США/Чехия, 3) – Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) – 6:4, 7:5

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Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/brisbane/2019/12/5/

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