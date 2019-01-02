Касаткина и Контавейт проиграли в первом круга турнира в Брисбене в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина в паре с эстонкой Анетт Контавейт не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене (Австралия). Их дуэт уступил американке Николь Меличар и чешке Квете Пешке - 4:6: 5:7. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Брисбен (Австралия)



Турнир WTA Brisbane International



Призовой фонд 899 500 долларов



Открытые корты, хард



Парный разряд



Первый круг



Николь Меличар/Квета Пешке (США/Чехия, 3) – Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) – 6:4, 7:5

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