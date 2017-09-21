Касаткина и Гаврилова вышли в полуфинал турнира в Токио в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова победили японок Куруми Нара и Риса Одзаки в четвертьфинале турнира в Токио. Касаткина и Гаврилова отдали соперницам пять геймов – 6:1, 6:4. В полуфинале спортсменки сыграют с японкой Макото Ниномия и чешкой Ренатой Ворачовой.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Гаврилова/КАСАТКИНА (Австралия/Россия) – Нара/Одзаки (Япония) – 6:1, 6:4
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