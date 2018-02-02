Каролин Возняцки: "Если выбирать фаворитку турнира, назову Петру Квитову"

Первая ракетка мира Каролин Возняцки после поражения от Дарьи Касаткиной в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy (6:7, 3:6) подчеркнула, что ей не хватило физической энергии. Датчанка также добавила, что считает фавориткой чешку Петру Квитову.

– Вчера я играла намного лучше, – сказала Возняцки. – У меня было намного больше энергии. Сегодня же было много ошибок. Плюс соперница хорошо играла, особенно в ключевые моменты, когда это было необходимо. Я изо всех сил старалась играть в свой теннис, но когда физически не готов на сто процентов, получаются небольшие ошибки. Плюс, повтрюсь, соперница старалась и играла очень агрессивно.

– Как вы считаете, Дарья может выиграть этот турнир, а вы – сказать, что уступили чемпионке?

– Конечно, в полуфинале может произойти все, что угодно. Дарья показывает хороший теннис. Но я видела и как играет Петра Квитова. Тоже очень здорово. Если выбирать одну фаворитку, я назову Петру. Но и у Дарьи, конечно, есть шанс.

– Что вас особенно поразило в Санкт-Петербурге?

– Это потрясающе красивый город. Я получила удовольствие от пребывания здесь, теплого приема, который нам оказали и общения с моими русскими фанатми. Надеюсь вернуться в следующем году. А еще мы побывали на балете "Спящая красавица". Это было удивительно красиво. (Мария НИКУЛАШКИНА)