Карла Суарес Наварро: "От поддержки испанских болельщиков вырастают крылья"

Испанка Карла Суарес Наварро заявила, то поддержка болельщиков на турнире в Мадриде окрыляет ее. По словам теннисистки, за границей зрители тоже болеют за нее, но ничего общего с домашней площадкой там нет.

– Я очень рада, потому что в итоге такие победы мне и нужны, – цитирует официальный сайт WTA Наварро. – Я победила дома, меня поддерживали испанские болельщики, от такого вырастают крылья, появляется уверенность в себе.

Я не привыкла к такой поддержке стадиона, к таким ощущениям. Так может быть только в Испании. Когда я играю за границей, меня, конечно, поддерживают, но не так, как здесь. Здесь я могу сказать, что меня поддерживает весь стадион.

Я не очень "высокая" теннисистка, не выполняю много эйсов, не часто пробиваю навылет. Мне бы и хотелось, но я не могу. Приходится играть длинные матчи. Но это мой теннис, мой стиль.

Наварро во втором круге турнира обыграла украинку Элину Свитолину (2:6, 7:6, 6:4). Ее следующей соперницей станет американка Бернарда Пера.