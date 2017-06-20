Калинская проиграла в первом круге турнира в Мальорке

Россиянка Анна Калинская в двух сетах уступила немке Моне Бартель в первом круге турнира WTA в Мальорке. Следующая соперница Бартель определится в поединке хозяйки корта Карлы Суарес Наварро и Кэтрин Беллис из США.

В другом матче итальянка Франческа Скьявоне обыграла канадку Эжени Бушар, а сербка Елена Янкович проиграла француженке Каролин Гарсия. Также во второй раунд вышла бельгийка Кирстен Флипкенс, победившая Мэнди Минеллу из Люксембурга.

Мальорка (Испания)

Турнир WTA Mallorca Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Бартель (Германия) – КАЛИНСКАЯ (Россия, Q) – 7:6 (8:6), 6:4

Скьявоне (Италия, WC) – Бушар (Канада) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:3

Флипкенс (Бельгия, Q) – Минелла (Люксембург) – 3:6, 6:3, 6:2

Гарсия (Франция, 3) – Янкович (Сербия) – 6:4, 6:4