Ивахненко не смогла выйти во второй круг турнира в Стамбуле

Теннисистка из Болгарии Виктория Томова обыграла россиянку Валентину Ивахненко в первом круге турнира в Стамбуле. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:4. Во втором круге Томова встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой.
В другом матче румынская теннисистка Ирина-Камелия Бегу выиграла у спортсменки из Словении Далилы Якупович со счетом 7:5, 6:0. Во втором круге Бегу встретится с американкой Кристиной Макхэйл.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Томова (Болгария, Q) – Валентина ИВАХНЕНКО (Россия, Q) – 7:5, 6:4
Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 7) – Далила Якупович (Словения, Q) – 7:5, 6:0
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