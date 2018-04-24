Ивахненко не смогла выйти во второй круг турнира в Стамбуле

Теннисистка из Болгарии Виктория Томова обыграла россиянку Валентину Ивахненко в первом круге турнира в Стамбуле. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:4. Во втором круге Томова встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой.

В другом матче румынская теннисистка Ирина-Камелия Бегу выиграла у спортсменки из Словении Далилы Якупович со счетом 7:5, 6:0. Во втором круге Бегу встретится с американкой Кристиной Макхэйл.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Томова (Болгария, Q) – Валентина ИВАХНЕНКО (Россия, Q) – 7:5, 6:4

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 7) – Далила Якупович (Словения, Q) – 7:5, 6:0