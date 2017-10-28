Хингис завершила карьеру поражением в полуфинале турнира в Сингапуре

Швейцарка Мартина Хингис завершила карьеру поражением в полуфинале итогового турнира года в Сингапуре в парном разряде. 37-летняя спортсменка, ранее объявившая о завершении карьеры, а также Чжань Юнжань из Тайваня не смогли обыграть венгерку Тимеу Бабош и чешку Андреа Главачкову – 4:6, 6:7 (5:7).
Хингис является пятикратной победительницей турниров "Большого шлема" в одиночном разряде. Также на ее счету 13 титулов в парном разряде и семь – в миксте. Всего же на турнирах WTA в одиночном разряде она добилась 43 побед, в парном – 64.
На протяжении карьеры швейцарка 209 недель возглавляла рейтинг WTA. В 2016 она в паре с Тимеей Бачински завоевала серебряную медаль Олимпиады в Рио. Чемпионками тогда стали россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова.
В 2013 году Хингис была введена в Международный зал теннисной славы в американском Ньюпорте.
при счете 0:4 судья сломал игру
это был один их редчайших бриллиантов, когда спортивная пластика и динамика врожденная, от природы...отсюда все ее движения были максимально гармоничны, красивы и эффективны. при таком природном уникальном таланте не надо мужицкой мощи вильямс, не надо криков шараповой...все было на порядок более красиво, эффектно и эффективно...но травмы уничтожили ее и не дали раскрыть и реализовать уникальнейший талантище космического масштаба...((
13:15
Smartboy
Читайте внимательно, ребята! Мы же не в детском саду. Хингис - гений! И Шараповой у неё надо учиться комбинационной игре. Взять её в качестве тренера. А по достижениям Шараповой давайте спросим у Хингис. Её мнение вас устроит или будет отталкиваться от вашего?
12:46
Бней Иегуда
Всего 25 мэйджоров у Мартины.)
12:44
Бней Иегуда
Шарапова по сравнению с Хингис никто.)) Примитивная неумеха на фоне Гения.))
12:42
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
ТРИНАДАТЬ !!!! "пАрников" и СЕМЬ !!!! "миксеров"............ Ау, глоры ура--поцтреоцкие, топящие за кондитерскую литераторшу, озвучьте, плиз, скока--скока подобных титулов Б.Ш. у вашей "сахарковой".
12:35
Smartboy
Шараповой к ней надо. Учиться и тренироваться. А то на прежний уровень и в десятку уже не вернуться.
12:25
Бней Иегуда
Завершила карьеру в статусе лучшей пары мира.) Впрочем мы знаем Мартину и любим прежде всего как прекрасную одиночницу.) Возможно ещё вернётся, это уже третье завершение карьеры.)) Она и сама прозрачно намекнула, что уходит, но не прощается.)
12:16
stormtrooper501
она ещё жива что ли?
12:11
rusfed 2.0
Лучшая
11:58