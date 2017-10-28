Хингис завершила карьеру поражением в полуфинале турнира в Сингапуре

Швейцарка Мартина Хингис завершила карьеру поражением в полуфинале итогового турнира года в Сингапуре в парном разряде. 37-летняя спортсменка, ранее объявившая о завершении карьеры, а также Чжань Юнжань из Тайваня не смогли обыграть венгерку Тимеу Бабош и чешку Андреа Главачкову – 4:6, 6:7 (5:7).

Хингис является пятикратной победительницей турниров "Большого шлема" в одиночном разряде. Также на ее счету 13 титулов в парном разряде и семь – в миксте. Всего же на турнирах WTA в одиночном разряде она добилась 43 побед, в парном – 64.

На протяжении карьеры швейцарка 209 недель возглавляла рейтинг WTA. В 2016 она в паре с Тимеей Бачински завоевала серебряную медаль Олимпиады в Рио. Чемпионками тогда стали россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова.

В 2013 году Хингис была введена в Международный зал теннисной славы в американском Ньюпорте.